"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за удаления Бабича в матче с "Факелом"

"Спартак" проиграл в матче со счетом 0:2

ТАСС, 31 октября. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Спартака" рассмотрит эпизод с удалением защитника красно-белых Срджана Бабича в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола видеоассистента рефери (VAR) при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка", - сказал Зеленов.

28 октября "Спартак" на выезде проиграл "Факелу" со счетом 0:2. Бабич был удален с поля на 70-й минуте.

"Спартак" по итогам 13 туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. "Факел" располагается на 12-й позиции с 15 очками.