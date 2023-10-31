Решение об участии российских хоккеистов в Олимпиаде примут не позднее марта 2024 года

31 октября IIHF предварительно включила сборные России и Белоруссии в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение о допуске российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года не позднее марта 2024 года. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Люк Тардиф.

"Решение может быть принято, но не после марта 2024 года. На данный момент россияне не участвуют в Олимпийских играх, все будет зависеть от следующего решения IIHF", - сказал Тардиф.

31 октября IIHF предварительно включила сборные России и Белоруссии в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года. В случае допуска на турнир россияне сыграют в группе C с командой США и двумя другими сборными, которые будут определены по итогам квалификации.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные турниры, которые организация опубликовала в марте, запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе. Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.