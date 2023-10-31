Кузнецова считает, что командные теннисные турниры изменились в худшую сторону

Трехкратная победительница Кубка Федерации считает, что на статус командных соревнований повлияла смена руководства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Командные теннисные турниры изменились в худшую сторону в связи со сменой спонсорства и руководства. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная победительница Кубка Федерации (нынешнее название - Кубок Билли Джин Кинг) Светлана Кузнецова.

"В связи с перестановками, сменой спонсорства, руководства, городов, конечно, статус Кубка Дэвиса и Кубка Федерации уже совершенно не тот, - сказала Кузнецова. - Плюс российская и белорусская сборные не имеют право участвовать в этих турнирах, что является большим минусом для тенниса. Потому что наши спортсмены имеют большой вес, занимают лидирующие позиции в рейтинге. Конечно, нельзя говорить, что он проходит сейчас с самыми лучшими спортсменами. Когда изначально это было так".

Российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг из-за санкций со стороны Международной федерации тенниса.