Светлана Кузнецова считает, что у теннисистки Самсоновой большой потенциал

Людмила Самсонова в 2023 году стала первой ракеткой России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова имеет большой потенциал, спортсменке пока что не хватает стабильности. Такое мнение ТАСС высказала победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова.

"Кто из россиянок лучше играл в сезоне 2023 года? Что касается наших девочек, то рейтинг не врет, в конце года всегда можно понять, кто и как провел сезон, - сказала Кузнецова. - На данный момент Самсонова лидирует среди российских спортсменов, она открылась в этом сезоне, у нее большой потенциал. Она очень высокая, [у нее] длинные рычаги. Но также ей не хватает стабильности. То есть в теннисе мало быть хорошим в некоторых матчах, нужно играть стабильно на протяжении всего сезона".

Самсоновой 24 года, она является первой ракеткой России, располагаясь на 15-й строчке мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.