"Спартак" разгромил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 6:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 176 зрителей.
В составе победителей хет-триком отметился Николай Голдобин (4, 30, 43-я минуты), нападающий второй раз забросил три шайбы за один матч в текущем сезоне. Также у красно-белых отличились Джозеф Кин (11), Максим Цыплаков (38) и Андрей Локтионов (50). У "Нефтехимика" шайбу забросил Андрей Белозеров (37).
Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал три и более шайб в пяти и более матчах, лидером по этому показателю является Найджел Доус (11 игр). После матча с "Нефтехимиком" на счету Голдобина стало 20 шайб в этом сезоне, игрок установил личный снайперский рекорд, ранее лучшим результатом нападающего были 19 шайб в сезоне-2022/23.
Нападающий "Спартака" Павел Порядин провел 400-й матч в КХЛ. Игрок сделал две голевые передачи, которые стали для него 100-й и 101-й в лиге.
"Спартак" обыграл "Нефтехимик" в КХЛ впервые с 1 октября 2021 года, тогда красно-белые победили команду из Нижнекамска со счетом 5:1. После этого команды провели две игры, в которых "Спартак" дважды уступил со счетом 2:3.
"Спартак" после 25 матчей набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, у "Нефтехимика" 25 очков после 24 игр, команда идет на девятом месте на Востоке. В следующем матче "Спартак" 2 ноября примет московский ЦСКА, "Нефтехимик" в этот же день дома сыграет с новосибирской "Сибирью".
"Динамо" возглавило общую таблицу КХЛ
В другом матче московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 5:2. Команды провели второй матч за два дня, 30 октября бело-голубые одержали победу со счетом 6:1.
Нападающий "Динамо" Никита Гусев забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. "Динамо" благодаря победе возглавило общую турнирную таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 37 очков в 25 матчах. Ближайшим преследователем бело-голубых является "Спартак".
1
Динамо М
25
13
4
1
1
0
6
80-57
37
2
Спартак
25
16
1
0
0
2
6
95-67
36
3
Торпедо
25
14
1
0
1
1
8
74-58
32
4
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
5
ЦСКА
24
10
2
1
0
2
9
76-53
28
6
Сочи
24
10
1
1
0
1
11
68-89
25
7
Динамо Мн
22
7
3
1
1
2
8
64-56
25
8
СКА
23
12
0
0
0
0
11
65-51
24
9
Северсталь
23
9
0
1
2
2
9
77-70
24
10
Куньлунь РС
28
3
1
4
1
2
17
56-98
19
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
27
13
1
1
0
5
7
67-60
35
2
Металлург
27
12
2
1
2
2
8
80-75
34
3
Ак Барс
24
11
5
0
0
2
6
75-57
34
4
Автомобилист
26
10
3
1
1
1
10
60-53
30
5
Салават Юлаев
24
13
1
0
0
1
9
68-46
29
6
Авангард
24
9
4
0
0
3
8
62-65
29
7
Трактор
25
9
3
1
0
2
10
60-57
28
8
Сибирь
24
7
2
3
2
1
9
57-70
27
9
Нефтехимик
24
7
2
1
2
3
9
57-80
25
10
Амур
24
8
0
1
4
2
9
52-65
24
11
Барыс
26
4
1
2
2
5
12
61-82
21
12
Адмирал
22
3
2
1
2
1
13
47-65
15