"Спартак" разгромил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 6:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 176 зрителей.

В составе победителей хет-триком отметился Николай Голдобин (4, 30, 43-я минуты), нападающий второй раз забросил три шайбы за один матч в текущем сезоне. Также у красно-белых отличились Джозеф Кин (11), Максим Цыплаков (38) и Андрей Локтионов (50). У "Нефтехимика" шайбу забросил Андрей Белозеров (37).

Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал три и более шайб в пяти и более матчах, лидером по этому показателю является Найджел Доус (11 игр). После матча с "Нефтехимиком" на счету Голдобина стало 20 шайб в этом сезоне, игрок установил личный снайперский рекорд, ранее лучшим результатом нападающего были 19 шайб в сезоне-2022/23.

Нападающий "Спартака" Павел Порядин провел 400-й матч в КХЛ. Игрок сделал две голевые передачи, которые стали для него 100-й и 101-й в лиге.

"Спартак" обыграл "Нефтехимик" в КХЛ впервые с 1 октября 2021 года, тогда красно-белые победили команду из Нижнекамска со счетом 5:1. После этого команды провели две игры, в которых "Спартак" дважды уступил со счетом 2:3.

"Спартак" после 25 матчей набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, у "Нефтехимика" 25 очков после 24 игр, команда идет на девятом месте на Востоке. В следующем матче "Спартак" 2 ноября примет московский ЦСКА, "Нефтехимик" в этот же день дома сыграет с новосибирской "Сибирью".

"Динамо" возглавило общую таблицу КХЛ

В другом матче московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 5:2. Команды провели второй матч за два дня, 30 октября бело-голубые одержали победу со счетом 6:1.

Нападающий "Динамо" Никита Гусев забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. "Динамо" благодаря победе возглавило общую турнирную таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 37 очков в 25 матчах. Ближайшим преследователем бело-голубых является "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 25 13 4 1 1 0 6 80-57 37 2 Спартак 25 16 1 0 0 2 6 95-67 36 3 Торпедо 25 14 1 0 1 1 8 74-58 32 4 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 5 ЦСКА 24 10 2 1 0 2 9 76-53 28 6 Сочи 24 10 1 1 0 1 11 68-89 25 7 Динамо Мн 22 7 3 1 1 2 8 64-56 25 8 СКА 23 12 0 0 0 0 11 65-51 24 9 Северсталь 23 9 0 1 2 2 9 77-70 24 10 Куньлунь РС 28 3 1 4 1 2 17 56-98 19 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17