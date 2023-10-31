31 октября, 18:51,
обновлено 31 октября, 19:10
КХЛ

"Спартак" разгромил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 6:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 176 зрителей.

В составе победителей хет-триком отметился Николай Голдобин (4, 30, 43-я минуты), нападающий второй раз забросил три шайбы за один матч в текущем сезоне. Также у красно-белых отличились Джозеф Кин (11), Максим Цыплаков (38) и Андрей Локтионов (50). У "Нефтехимика" шайбу забросил Андрей Белозеров (37).

Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал три и более шайб в пяти и более матчах, лидером по этому показателю является Найджел Доус (11 игр). После матча с "Нефтехимиком" на счету Голдобина стало 20 шайб в этом сезоне, игрок установил личный снайперский рекорд, ранее лучшим результатом нападающего были 19 шайб в сезоне-2022/23.

Нападающий "Спартака" Павел Порядин провел 400-й матч в КХЛ. Игрок сделал две голевые передачи, которые стали для него 100-й и 101-й в лиге.

"Спартак" обыграл "Нефтехимик" в КХЛ впервые с 1 октября 2021 года, тогда красно-белые победили команду из Нижнекамска со счетом 5:1. После этого команды провели две игры, в которых "Спартак" дважды уступил со счетом 2:3.

"Спартак" после 25 матчей набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, у "Нефтехимика" 25 очков после 24 игр, команда идет на девятом месте на Востоке. В следующем матче "Спартак" 2 ноября примет московский ЦСКА, "Нефтехимик" в этот же день дома сыграет с новосибирской "Сибирью".

"Динамо" возглавило общую таблицу КХЛ

В другом матче московское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 5:2. Команды провели второй матч за два дня, 30 октября бело-голубые одержали победу со счетом 6:1.

Нападающий "Динамо" Никита Гусев забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. "Динамо" благодаря победе возглавило общую турнирную таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 37 очков в 25 матчах. Ближайшим преследователем бело-голубых является "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

25

13

4

1

1

0

6

80-57

37

2

Спартак

25

16

1

0

0

2

6

95-67

36

3

Торпедо

25

14

1

0

1

1

8

74-58

32

4

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

5

ЦСКА

24

10

2

1

0

2

9

76-53

28

6

Сочи

24

10

1

1

0

1

11

68-89

25

7

Динамо Мн

22

7

3

1

1

2

8

64-56

25

8

СКА

23

12

0

0

0

0

11

65-51

24

9

Северсталь

23

9

0

1

2

2

9

77-70

24

10

Куньлунь РС

28

3

1

4

1

2

17

56-98

19

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

27

13

1

1

0

5

7

67-60

35

2

Металлург

27

12

2

1

2

2

8

80-75

34

3

Ак Барс

24

11

5

0

0

2

6

75-57

34

4

Автомобилист

26

10

3

1

1

1

10

60-53

30

5

Салават Юлаев

24

13

1

0

0

1

9

68-46

29

6

Авангард

24

9

4

0

0

3

8

62-65

29

7

Трактор

25

9

3

1

0

2

10

60-57

28

8

Сибирь

24

7

2

3

2

1

9

57-70

27

9

Нефтехимик

24

7

2

1

2

3

9

57-80

25

10

Амур

24

8

0

1

4

2

9

52-65

24

11

Барыс

26

4

1

2

2

5

12

61-82

21

12

Адмирал

22

3

2

1

2

1

13

47-65

15

  

Теги:
КХЛ
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