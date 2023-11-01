Рыбакина и Соболенко определят вторую полуфиналистуку Итогового турнира WTA от группы А

Первой в полуфинал пробилась американка Джессика Пегула

ТАСС, 1 ноября. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари из Греции в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу Рыбакиной. Для спортсменки это первая победа на текущем турнире, в стартовом матче она проиграла американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6). Саккари же потерпела второе поражение и потеряла шансы на выход в плей-офф. В первой встрече гречанка не смогла справиться с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (0:6, 1:6). Саккари заменила перед началом турнире чешку Каролину Мухову, которая снялась с соревнований из-за травмы запястья.

В другом матче игрового дня Соболенко уступила Пегуле (4:6, 3:6). После победы американка обеспечила себе первое место по итогам группового этапа. Соболенко в заключительной игре групповой стадии сыграет с Рыбакиной, в этом матче определится вторая полуфиналистка турнира от группы A.

Итоговый турнир WTA завершится 5 ноября, соревнованиях проходят на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В турнире принимают участие восемь спортсменок, набравшие наибольшее количество очков в нынешнем сезоне. В 2022 году победительницами соревнований стала француженка Каролин Гарсия.