Поставка наклеек КХЛ Panini сезона-2023/24 в Россию ожидается во второй половине декабря

Компания в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наклейки Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) итальянской компании Panini должны появиться в России во второй половине декабря. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе лиги.

"Наклейки Panini, посвященные сезону-2023/24 чемпионата КХЛ, находятся в производстве, поставка ожидается во второй половине декабря. Точная информация о старте продаж будет известна после поставки коллекции и отгрузки контрагентам", - сообщил собеседник агентства.

Компания в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ. В коллекции сезона-2022/23 было выпущено 505 наклеек, из которых 396 простых, 74 с синей рамкой и 35 блестящих. В январе коллекция вышла в России и распространялась в коробках по 50 пакетиков и блистерах по шесть пакетиков. В каждом пакетике по пять наклеек.

Каждая команда КХЛ была представлена логотипом, талисманом и 16 игроками. Впервые были добавлены фотографии главных тренеров и ключевых судей.