Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 тыс. очков в НБА

Форвард стал 12-м игроком в истории лиги, набравшим такое количество очков

ТАСС, 1 ноября. "Финикс" проиграл "Сан-Антонио" со счетом 114:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Сан-Антонио" Келдон Джонсон, на счету которого 27 очков. У проигравших больше всего очков в активе форварда Кевина Дюранта (26). Он довел количество очков за время выступления в НБА до 27 001 и стал 12-м игроком в истории лиги, преодолевшим этот рубеж. На 11-м месте располагается Элвин Хейз (27 313), рекордсменом является нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (38 740).

Дюранту 35 лет, он выступает за "Финикс" с февраля 2023 года. Ранее форвард был игроком "Сиэтла", "Оклахомы", "Бруклина" и "Голден Стэйт", в составе которого дважды стал чемпионом НБА и самым ценным игроком финала (2017, 2018). Нападающий 13 раз участвовал в Матчах звезд НБА. В составе сборной США Дюрант трижды стал олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2021) и один раз - чемпионом мира (2010).

"Финикс" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Сан-Антонио - десятое. Команды одержали по две победы в четырех матчах. В следующей встрече клубы вновь сыграют друг с другом на домашней площадке "Финикса" 3 ноября.