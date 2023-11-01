Крамаренко, Листунову и Чикунову номинировали на звание лучшей спортсменки года в России

Победители премии будут объявлены 30 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лала Крамаренко, Виктория Листунова и Евгения Чикунова стали финалистками Национальной спортивной премии в номинации "Спортсменка года". Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

Крамаренко 18 лет, она является чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командных соревнованиях 2021 года. В 2023 году Крамаренко стала лучшей в упражнениях с лентой, обручем, мячом и булавами на чемпионате России.

18-летняя Листунова является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по спортивной гимнастике и чемпионкой Европы (2021) в личном многоборье. В 2023 году спортсменка выиграла золото чемпионата России в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году победителем Национальной спортивной премии в номинации спортсменка года стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.