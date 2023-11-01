Спортивная редакция ТАСС стала финалистом Национальной спортивной премии

В число номинантов также вошли спортивная редакция телеканала "Россия-24" и программа "Край спортивный", выходящая на телеканале "Кубань-24". Победителей объявят 30 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спортивная редакция ТАСС вошла в список финалистов Национальной спортивной премии в номинации "Лучшая спортивная печатная и медиапродукция". Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.

В число номинантов также вошли спортивная редакция телеканала "Россия-24" и программа "Край спортивный", выходящая на телеканале "Кубань-24". Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.

Другие номинации

В номинации "Тренер года" финалистами стали заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, тренер высшей квалификационной категории по плаванию Витта Новожилова и тренер сборной России по фехтованию Юлия Гараева.

В номинации "Преодоление" кандидатами на премию среди мужчин стали чемпион Сурдлимпийских игр легкоатлет Денис Федоренков, чемпион Паралимпиады в Токио легкоатлет Евгений Торсунов, трехкратный чемпион Паралимпийских игр пловец Роман Жданов, среди женщин - девятикратная чемпионка летних Игр сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" пловчиха Полина Билалова, трехкратная чемпионка Сурдлимпийских игр в пулевой стрельбе Валерия Кладовикова, победительница летних Игр сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" пловчиха Анна Иванова, среди тренеров - Раиса Уразова (спорт глухих, плавание), заслуженный тренер России по спорту глухих (спортивное ориентирование) Николай Кравцов и Антон Папушин (плавание среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Кандидатами на получение премии в номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа" стали спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Московской области, спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Новосибирской области и Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике. В номинации "Лучшая организация адаптивного спорта" на премию претендуют Центр адаптивного спорта ХМАО-Югры, Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта и Центр адаптивного спорта Республики Башкортостан.

Кандидатами в номинации "За служение спорту" стали вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев, заведующая кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта в Российском университете спорта Ритта Тамбовцева и заведующий кафедрой теории и методики волейбола и баскетбола Поволжского государственного университета физической культуры спорта и туризма Игорь Коновалов. В номинации "Лучший журналист" представлены Андрей Голованов, Станислав Радикульцев и Андрей Симоненко.

На "Лучший объект спорта" номинированы Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянской области, Центр спортивного пятиборья в Москве и спортивная школа имени заслуженного мастера спорта Галимзяна Хусаинова в Республике Татарстан. Кандидатами в номинации "Лучший субъект РФ" стали Московская область, Краснодарский край и Чеченская Республика. За победу в номинации "Спортивная солидарность" поборются вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский, глава международного комитета Игр "Дети Азии" Владимир Максимов и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

В номинации "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" представлены Сергей Васильев, Наталья Бельды и Анатолий Шишкин, "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы" - Илья Шадриков, Алексей Маврин, Людмила Бондаренко, "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" - конькобежный центр "Коломна", СОК Колпинского района "Ижорец", управление физической культуры и спорта администрации городского округа Ухта.