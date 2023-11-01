Еще один футболист клуба из Нижнего Тагила умер после ДТП на Урале

Кириллу Кочетову был 21 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Игрок футбольного клуба "Уралец-ТС" (Нижний Тагил, Свердловская область) Кирилл Кочетов умер, не приходя в сознание после ДТП, которое случилось на трассе Пермь - Екатеринбург 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

"Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок футбольного клуба "Уралец - Тагильская сталь" Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК "Амкар Пермь" и ФК "Уралец-ТС" совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых", - сказали в пресс-службе.

Автомобиль с футболистами клуба "Уралец-ТС" (Нижний Тагил, Свердловская область) попал в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. В результате футболист Евгений Ситников умер на месте, еще трое спортсменов получили травмы различной степени тяжести.

Кочетову был 21 год.