Фильм о бывшем футболисте Черенкове планируется запустить в прокат в октябре 2024 года

Завершение монтажа картины намечено на конец февраля - середину марта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Фильм о бывшем игроке московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист" планируют запустить в прокат в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер фильма Николай Акелькин.

Съемки фильма завершились 26 октября.

"По планам монтаж должен завершиться в конце февраля - середине марта, после чего его утвердят, - сказал Акелькин. - Затем переходим на графику, звучание, колористику. Планируем к октябрю следующего года уже выходить в прокат".

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.