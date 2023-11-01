Колосков считает, что лишь Россия способна принять чемпионат мира по футболу с 48 сборными

Почетный президент РФС выразил сомнения, что Саудовской Аравии удастся успешно провести турнир в 2034 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу с участием 48 команд возможно только в России, если в качестве организатора турнира выбирается одна страна. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

31 октября пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года является единственной. Начиная с 2026 года, в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд.

"У меня есть сомнения, что Саудовская Аравия может одна провести соревнования с 48 командами, - сказал Колосков. - На 2030 год в ФИФА наметили проведение чемпионата мира в шести странах. Единственной страной в мире, которая могла бы провести чемпионат мира одна с 48 командами, является Россия. Ей территория позволяет провести соревнования с таким количеством команд и болельщиков. Как это сделает Саудовская Аравия, я не представляю".

"Болельщики не побоялись в Катар приехать, битком были стадионы, никаких проблем не было. А Катар в разы меньше, чем Саудовская Аравия. Поэтому проблем с привлечением болельщиков не вижу. Я вижу другие проблемы: как они будут там перемещаться, где будут жить, как будет функционировать вся система для 48 команд. Пока я не могу себе этого представить", - добавил Колосков.

Следующий чемпионат мира пройдет в Канаде, Мексике и США в 2026 году. Россия проводила чемпионат мира 2018 года, в финальном матче сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).