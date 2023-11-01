Смит: успех Team Spirit на The International принесет России еще больше побед

Игроки команды показали достойный результат, которым могут гордиться, подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Второй успех российской киберспортивной команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 (The International) принесет России еще больше побед. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Наши соотечественники показали достойный результат, которым они могут гордиться, - сказал Смит. - После их победы на The International в 2021 году киберспорт в нашем регионе стал развиваться еще активнее. Можно сказать, что лидерство России по количеству спортсменов и команд в плей-офф этого года - результат их прошлой победы. Поэтому я уверен, что второе чемпионство в будущем принесет нашему региону еще больше побед".

В ночь на понедельник команда Team Spirit во второй раз стала победителем The International. Впервые на турнире сразу 4 российские команды вышли в плей-офф турнира, россияне также обладали наибольшим представительством - в турнире приняли участие 19 игроков из России.

Team Spirit стала второй командой в истории, которой удалось дважды победить на The International. Общая сумма призовых команды составляет более $27 млн.