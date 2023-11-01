Алиев отметил реакцию мини-футбольного клуба "Спортинг" на отказ пожать руку россиянину

Перед матчем Лиги чемпионов игроки украинского клуба "Хит" отказались пожимать руку российскому футболисту "Спортинга" Антону Соколову

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев понимает реакцию игроков мини-футбольного португальского клуба "Спортинг", которые поддержали российского игрока команды Антона Соколова после отказа футболистов украинского "Хита" пожать ему руку. Об этом Алиев рассказал ТАСС.

Матч Лиги чемпионов между "Спортингом" и "Хитом" состоялся 25 октября и завершился со счетом 2:2.

"В ситуации, когда игроки украинского клуба "Хит" в матче Лиги чемпионов отказались пожимать руку российскому футболисту "Спортинга" Антону Соколову, в первую очередь, хочется отметить реакцию футболистов португальского клуба, которые поддержали Антона и в ответ также отказались от рукопожатий. "Спортинг" - клуб с мировым именем, в составе команды выступают представители множества стран, и они прекрасно знакомы с основополагающими спортивными принципами, с необходимостью проявлять уважение ко всем участникам матча. Эти же принципы пропагандируются и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)", - отметил Алиев.

"Но я напомню, что в феврале 2022 года в полуфинале чемпионата Европы сборная России победила команду Украины, и тот матч был омрачен не только предельной агрессией со стороны украинских болельщиков по отношению к нашей команде, но и отказом игроков сборной Украины от рукопожатий. В УЕФА год рассматривали этот инцидент и ограничились штрафом в €20 тыс. только за неподобающее поведение болельщиков, упустив факт неспортивного поведения самих украинских футболистов. Надеюсь, что на этот раз УЕФА проявит большую последовательность и будет неукоснительно следовать нормам своего же регламента", - добавил президент АМФР.

Соколов выступает за "Спортинг" с 2022 года. Он является серебряным призером чемпионата Европы (2022) в составе сборной России.