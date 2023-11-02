Готовящиеся к олимпийскому сезону российские гребцы в ноябре проведут сбор в Азербайджане

В основной состав национальной команды на следующий сезон войдут 20-22 спортсмена, рассказал президент Федерации гребного спорта России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сборная России по гребному спорту 3 ноября отправится на первый в межсезонье зарубежный тренировочный сбор, который пройдет в Азербайджане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Основной состав национальной команды уже месяц отработал на базе в подмосковных Бронницах, - заметил Свирин. - 3 ноября спортсмены отправятся на первый заграничный сбор при подготовке к олимпийскому сезону. Есть потребность в гребле на воде, а в России сейчас провести такой сбор невозможно. Поэтому было принято решение ехать в Азербайджан, где ранее мы уже не раз тренировались".

"Основной состав команды на следующий сезон уже определен, в принципе. В него вошли порядка 20-22 человек. А наш резерв вчера начал тренировочное мероприятие в Бронницах", - добавил глава ФГСР.

Квалификационный отбор на Олимпийские игры - 2024 в гребном спорте стартовал в начале сентября на чемпионате мира в Белграде. Российские гребцы пока не завоевали ни одной лицензии. Задачу отбора на Олимпиаду в Париж россияне будут решать на Европейской квалификационной регате в венгерском Сегеде (25-28 апреля) и финальной квалификационной регате в швейцарском Люцерне (19-21 мая). Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на чемпионате мира в Белграде. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), посчитав, что эти классы лодок являются командными.