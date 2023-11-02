Головин прокомментировал признание лучшим футболистом месяца в "Монако" второй раз подряд

Полузащитник отметил, что для него в первую очередь имеет значение результат команды

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин благодарен болельщикам за выбор его лучшим футболистом "Монако" в октябре. Об этом Головин рассказал ТАСС.

2 ноября пресс-служба "Монако" сообщила, что болельщики признали Головина лучшим игроком команды в октябре. В октябре Головин провел три матча за "Монако" в чемпионате Франции, в которых забил два мяча. Ранее он также стал лучшим футболистом монегасков в сентябре.

"Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд, - сказал Головин. - Мы играем именно для них, все это понимают. Поэтому будем стремиться радовать игрой и результатами тех, кто поддерживает "Монако". Имеет ли для меня значение, что выиграл голосование с таким большим преимуществом (91% голосов)? Имеют значение результаты команды. Без усилий партнеров никто ничего не сделает. У нас все выкладываются по максимуму, стараемся помогать друг другу. Самое главное, чтобы все это складывалось в единый результат и приводило к победам".

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков в 10 матчах. В следующем туре монегаски дома сыграют с "Брестом" 5 ноября.