Футболисты ЦСКА обыграли "Оренбург" и заняли первое место в группе Кубка России

Армейцы обошли оренбуржцев в турнирной таблице по дополнительным показателям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил "Оренбург" в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Чалов (35-я минута, пенальти, 74) и Антон Заболотный (42). У проигравших гол забил Эмирджан Гюрлюк (37). ЦСКА во второй раз обыграл "Оренбург" на групповом этапе кубка страны, в первом круге столичный клуб разгромил соперника со счетом 6:0.

ЦСКА набрал 11 очков по итогам 6 туров и стал победителем группы A. "Оренбург" также набрал 11 очков и занял второе место в турнирной таблице, уступив армейцам по дополнительным показателям. Оба клуба продолжат выступление в плей-офф "пути РПЛ", ранее победителями своих групп стали петербургский "Зенит", московские "Локомотив" и "Спартак", со второго места вышла калининградская "Балтика". Остальные участники плей-офф "пути РПЛ" определятся позднее в четверг.

Третье место в группе A заняли футболисты "Сочи" с 6 очками, команда выступит в плей-офф "пути регионов". Замкнул квартет воронежский "Факел", набравший 6 очков.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В суперфинале прошлого турнира армейцы обыграли "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).