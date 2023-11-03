В Бразилии стартует последний в сезоне "Формулы-1" этап со спринтерской гонкой

Продолжается борьба за второе место в общем зачете между Льюисом Хэмилтоном и Серхио Пересом

ТАСС, 3 ноября. Программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Бразилии - стартует в пятницу. В Сан-Паулу состоится последняя из шести спринтерских гонок в сезоне.

В нынешнем чемпионате формат Гран-при со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на воскресную основную гонку, то сейчас в пятницу проводится квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй - 10, третий - 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

После предыдущей гонки в Мексике обострилась борьба за второе место в чемпионате. Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") финишировал вторым, а вот Серхио Перес ("Ред Булл") огорчил своих болельщиков на домашнем этапе и сошел с дистанции уже после первого поворота первого круга. Благодаря этому семикратный чемпион мира сократил отставание от мексиканца в личном зачете до 20 очков. В Кубке конструкторов также идет борьба за вице-чемпионство между "Мерседесом" (371 очко) и "Феррари" (349). А вот нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", уже ставший трехкратным чемпионом мира, в оставшихся гонках постарается довести количество побед в сезоне до 19.

Первый официальный Гран-при Бразилии на автодроме "Интерлагос" состоялся в 1973 году. После этого несколько лет бразильский этап принимал автодром "Жакарепагуа" в Рио-де-Жанейро. Но с 1990 года он стал неизменно проводиться на "Интерлагосе". Рекордсменом по числу побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть финишей на первом месте. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали Хэмилтон (2016, 2018, 2021), Ферстаппен (2019) и британец Джордж Расселл (2022).

В пятницу пройдут первая часть свободных заездов (17:30 мск) и квалификация к основной гонке (21:00 мск). В субботу состоятся квалификация к спринту (17:00 мск) и сам спринт (21:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).