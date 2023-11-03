Мамиашвили считает, что встреча осетинских и дагестанских борцов укрепит дружбу народов

Команды Дагестана и Осетии в пятницу в Москве на волейбольной арене "Динамо" проведут матчевую встречу в рамках турнира Борцовской лиги Поддубного

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Матчевая встреча по вольной борьбе между сборными Дагестана и Осетии поможет укрепить спортивное братство народов России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Команды Дагестана и Осетии встретятся в пятницу в Москве на волейбольной арене "Динамо". Борцы проведут 10 схваток, матчевая встреча пройдет в рамках шестого турнира Борцовской лиги Поддубного (PWL).

"Как бы то ни было, сегодня невозможно оставаться в стороне от событий, которые происходят в мире, а в частности - на Ближнем Востоке, - сказал Мамиашвили. - Все мы пребываем в надежде, что тот ужас, который происходит, совсем скоро прекратится. И в столь непростое время ни в коем случае нельзя терять разум и допускать любые беспорядки, проявления эмоций, которые никак не помогут решению мирного вопроса, а могут только обострить обстановку. Сегодня необходимо реализовывать те задачи, которые перед нами ставит наш сильнейший руководитель, президент нашей страны Владимир Путин, - проявить единство и прославлять нашу страну на всевозможных площадках".

"Сегодня мы проводим матчевую борцовскую встречу между двумя сильнейшими школами вольной борьбы - дагестанской и осетинской, но я убежден, что проигравших в ней не будет, а каждый из нас станет свидетелем того, какая братская атмосфера царит в сборной команде страны, ведь и осетины, и дагестанцы, и представители всех других национальностей составляют сборную России - сильнейшую команду планеты, и вне зависимости от того, кто победит на борцовском ковре, соперники пожмут друг другу руки, обнимутся, и отправятся на совместную подготовку к дальнейшим стартам", - добавил он.

Мамиашвили отметил, что сила России - в ее многонациональности. "И в дружбе между всеми народами, которые мирно живут в нашей стране и совместными усилиями прославляют Россию, - сказал он. - Убежден, что такие соревнования только укрепят внутреннюю конкуренцию и будут способствовать развитию нашего вида спорта".