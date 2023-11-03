Тренер "Югры" отметил, что ледяной дождь повлиял на тренировку команды на открытом воздухе

Игроки "Югры" провели тренировку перед матчем "Русской классики" Всероссийской хоккейной лиги, который состоится в Ханты-Мансийске 4 ноября на открытом стадионе "Югра-Атлетикс"

Игроки "Югры" провели тренировку перед матчем "Русской классики" Всероссийской хоккейной лиги, который состоится в Ханты-Мансийске 4 ноября на открытом стадионе "Югра-Атлетикс"

Вадим Епанчинцев отметил, что провел быструю тренировку, чтобы игроки не заболели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прошедший в Ханты-Мансийске ледяной дождь повлиял на проведение тренировки игроков "Югры" на открытом воздухе перед матчем "Русской классики" Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Югры" Вадим Епанчинцев.

"Мы не хотели, чтобы игроки заболели, поэтому тренировка была быстрой. Сделали все основные базовые упражнения: броски, выходы "два в один", "три в два", - сказал Епанчинцев. - Хотя мы планировали побольше позаниматься. Но прошел дождь, который не позволил нам провести полностью тренировочный процесс. Что касается завтрашнего матча, то остается бросать побольше, а так обе команды в равных условиях".

Матч между "Югрой" и тульским АКМ пройдет на открытом стадионе "Югра-Атлетикс" 4 ноября. В последний раз матч "Русской классики" ВХЛ проходил в 2019 году в Тюмени.