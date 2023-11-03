Гафин считает, что "Динамо" по составу способно выиграть Кубок России в этом сезоне

Член совета директоров клуба подчеркнул, что перед командой стоит задача победить в финале турнира

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" по своему составу способен победить в Фонбет - Кубке России. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

2 ноября "Динамо" на своем поле обыграло "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:1 в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Кубка России. Благодаря победе бело-голубые вышли в плей-офф "пути РПЛ", заняв второе место в группе D, в которой также выступали московский "Спартак" (первое место), "Краснодар" (3) и "Пари НН" (4).

"Я не думаю, что мы недооценили кубок, нужно понимать, что у нас есть ряд футболистов, которые получают меньше игровой практики, - сказал Гафин. - Матчи кубка позволяют ее получать, поэтому у этих футболистов появляется возможность, чтобы доказать тренеру команды свою состоятельность. Это тоже важный компонент в групповой стадии кубка. Поэтому нельзя сказать, что идет какая-то недооценка, я бы смотрел на это с ракурса предоставления игровой практики всем футболистам обоймы".

"Конечно, стоит оценивать игру в кубке, выходит команда, у нее задача на каждый матч, но стоит оценивать по каждой игре, а не в целом по турниру. У нас нет промежуточной задачи занять первое, второе или третье место в группе, у нас есть задача играть в финале Кубка России и выиграть его. Я считаю, что у нас достаточно сильный и сбалансированный состав, чтобы выиграть Кубок России, поэтому, думаю, что да, мы способны на это", - добавил Гафин.

В летнее трансферное окно "Динамо" пополнили бразильский полузащитник Бителло, мексиканский полузащитник Луис Чавес, колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, также московский клуб подписал контракт с белорусским вратарем Андреем Кудравцем, который до зимы продолжит выступать за БАТЭ.

В последний раз "Динамо" играло в финале Кубка России в 2022 году, тогда бело-голубые уступили "Спартаку" со счетом 1:2.