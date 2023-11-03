Яшин занял 16-е место в списке лучших игроков чемпионатов мира по версии FourFourTwo

На первую строчку портал расположил бразильца Пеле

ТАСС, 3 ноября. Вратарь Лев Яшин занял 16-е место в рейтинге 33 лучших игроков за всю историю чемпионатов мира по футболу по версии портала FourFourTwo.

"Любовь России к вратарю связана с блестящей игрой Льва Яшина в сборной СССР в 1950-60-е годы. Прозванный "Черным пауком" Яшин в 1963 году стал первым вратарем, получившим "Золотой мяч", - говорится в комментарии составителей списка. - Он выступал на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, в 1966-м помог своей стране занять четвертое место, а в 2002 году был включен в "Команду мечты" по версии Международной федерации футбола (ФИФА)".

Первое место в списке занял трехкратный чемпион мира бразилец Пеле, вторым стал восьмикратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси, третьим - его соотечественник Диего Марадона. В десятку также вошли бразилец Роналдо, француз Зинедин Зидан, немец Франц Беккенбауэр, француз Килиан Мбаппе, португалец Эйсебио, немец Мирослав Клозе и бразилец Гарринча.

Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. В 1963 году голкипер получил "Золотой мяч" - учрежденный журналом France Football приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды. В декабре 2020 года France Football признал Яшина лучшим голкипером в истории футбола.

На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз становился чемпионом СССР, три раза - обладателем кубка страны. В составе национальной команды он также доходил до финала чемпионата Европы 1964 года и полуфинала чемпионата мира - 1966. Именем Яшина назван символический клуб, в который входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. В 2019 году France Football учредил премию имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года.