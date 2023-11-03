В "Факеле" заявили, что внимательно следят за ситуацией с газоном перед игрой РПЛ с ЦСКА

Кирилл Котов отметил, что агрономы делает все возможное, чтобы поле было в хорошем состоянии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" внимательно следит за работами над газоном перед матчем 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

"Агрономы делают все возможное. Я думаю, что поле будет в хорошем состоянии, - сказал Котов. - Клуб внимательно следит за этим, делает все возможное".

1 ноября комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча "Факел" - ЦСКА.

28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче 13-го тура РПЛ. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок. Комиссия РПЛ во время приезда отметила, что ситуация на этой игре произошла из-за форс-мажорных обстоятельств - выпадения аномального количества осадков. На протяжении суток шел снегопад, высота снежного покрова составила 12 см. За три дня в городе выпало около 60% от месячной нормы осадков.

Встреча между "Факелом" и ЦСКА пройдет 11 ноября.