В Саудовской Аравии планируют купить права на проведение теннисного "Мастерса"

В текущем сезоне Саудовская Аравия принимала выставочный турнир в Эд-Дирийе

ТАСС, 3 ноября. Представители инвестиционных фондов Саудовской Аравии рассматривают возможность выкупа прав на проведение турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" у организаторов турниров данной категории в Мадриде или Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает портал The Athletic.

Оба турнира принадлежат компании IMG (International Management Group). Мадридский "Мастерс" проходит на грунте и проводится в апреле, турнир в Майами играется на покрытии "хард" и традиционно проводится в конце марта или начале апреля. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии мог пройти Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

В текущем сезоне Саудовская Аравия принимала выставочный турнир. Соревнование прошло в Эд-Дирийе, пригороде Эр-Рияда. Эта местность включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.