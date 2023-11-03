Тарпищев: Хачанов победил Сафиуллина на турнире в Париже за счет своих козырей

Карен Хачанов в матче третьего круга обыграл Романа Сафиуллина в трех сетах

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Карен Хачанов прогнозируемо обыграл соотечественника Романа Сафиуллина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 16-м номером. Сафиуллин пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

"Было очевидно, что Хачанов фаворит, Сафиуллин подходит ему по стилю игры. У Карена два козыря: подача и плотная игра с задней линии. Сафиуллину приходилось что-то изобретать, но когда тебя прижимают, то тяжело что-то сделать, - сказал Тарпищев. - Так что Хачанов прогнозируемо прошел дальше".

В четвертьфинале Хачанов 3 ноября сыграет с греком Стефаносом Циципасом (7-й номер посева).