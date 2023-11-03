Теннисист Хачанов не сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже

В четвертьфинале россиянин уступил в двух сетах греку Стефаносу Циципасу

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса, посеянного под 7-м номером. У Хачанова был 16-й номер посева. В полуфинале Циципас сыграет с болгарином Григором Димитровым (без номера посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Циципасу 25 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету теннисиста 10 титулов ATP. Грек дважды выходил в финал турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2021) и на Открытом чемпионате Австралии (2023).

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).