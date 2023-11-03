Бывший главный тренер "Зенита" Луческу объявил о завершении карьеры

С 2020 года румынский специалист тренировал киевское "Динамо"

ТАСС, 3 ноября. Румынский специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского футбольного клуба "Динамо" и о завершении карьеры. Об этом он заявил журналистам по окончании матча чемпионата Украины против "Шахтера", комментарий Луческу приводит агентство Укринформ.

В пятницу "Динамо" на своем поле уступило "Шахтеру" со счетом 0:1. Киевский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны после 10 сыгранных матчей с 16 очками.

"Сегодня не хотел бы говорить про игру. Хочу сказать, что 15 лет я отдал футболу Украины. На этом я решил закончить свою карьеру, это была последняя игра. Спасибо всем", - сказал Луческу.

Луческу тренировал "Динамо" с 2020 года, в первый сезон под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год, под его руководством клуб стал восьмикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Луческу возглавлял сборные Румынии и Турции, румынские "Динамо", "Рапид", итальянские клубы "Пиза", "Брешиа", "Реджана" и "Интер". В сезоне-2016/17 он был главным тренером петербургского "Зенита", с которым стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате страны клуб занял третье место, победителем тогда стал московский "Спартак".