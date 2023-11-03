Дагестанские борцы выиграли матчевую встречу на турнире Лиги Поддубного

Спортсмены победили соперников из Северной Осетии со счетом 7:3

ТАСС, 3 ноября. Дагестанские борцы вольного стиля со счетом 7:3 победили спортсменов из Северной Осетии в матчевой встрече, состоявшейся в рамках международной Борцовской лиги Поддубного. Соревнования прошли в Москве.

В состав команды из Дагестана вошли Курбан Шираев, Ибрагим Ибрагимов, Абдулла Курбанов, Абасгаджи Магомедов, Джабраил Шапиев, Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов, Магомедхабиб Кадимагомедов, Заур Угуев и Ахмед Усманов. Команду из Северной Осетии представили Давид Баев, Джамбулат Кизинов, Ален Хубулов, Чермен Тавитов, Артур Найфонов, Батырбек Цакулов, Сергей Козырев, Чермен Валиев, Артем Гобаев и Таймураз Салказанов.

29 марта 2022 года Федерация спортивной борьбы России объявила о создании международной Борцовской лиги Поддубного. Первые два турнира прошли в Москве (19-20 мая и 13-16 декабря), третий - в Бишкеке (20 декабря), четвертый - в Алма-Ате (26 апреля), пятый - во Владикавказе (27-30 июля). Шестой турнир проходил в Москве с 31 октября по 3 ноября.