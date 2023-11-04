3 ноября, 21:20
Итоговый турнир WTA

Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Арина Соболенко. EPA-EFE/ Alonso Cupul
Арина Соболенко
© EPA-EFE/ Alonso Cupul

Также из группы A в плей-офф пробилась Джессика Пегула

ТАСС, 4 ноября. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко. Белорусская теннисистка набрала два очка и уступила идущей на первом месте американке Джессике Пегуле (три очка). Рыбакина в группе A стала третьей (одно очко), последнее место заняла гречанка Мария Саккари, не набравшая ни одного очка. В полуфинале Соболенко сыграет с теннисисткой, занявшей первое место в группе B, Пегула - со спортсменкой, ставшей второй в этой группе.

Встреча между теннисистками началась 2 ноября, однако игра была остановлена из-за непогоды в конце второго сета.

25-летняя Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA. Она является победительницей 13 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом Соболенко на турнирах Большого шлема является победа на Australian Open в 2023 году.

Рыбакиной 24 года, она занимает четвертое место в мировом рейтинге. На счету спортсменки пять титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является победа на Уимблдоне в 2022 году.

Итоговый турнир WTA завершится 5 ноября, соревнования проходят на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В турнире принимают участие восемь спортсменок, которые набрали наибольшее количество очков в нынешнем сезоне. В 2022 году победительницей соревнований стала француженка Каролин Гарсия. 

Теги:
Итоговый турнир WTA
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация