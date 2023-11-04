Хоккейный матч "Русской классики" ВХЛ под открытым небом пройдет впервые с 2019 года

Встреча пройдет в Ханты-Мансийске, на стадионе "Югра-Атлетикс" сыграют "Югра" и АКМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" и тульский АКМ проведут матч Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в рамках так называемой "Русской классики", встреча пройдет в Ханты-Мансийске. В последний раз игра в отечественном хоккее под открытым небом на таком высоком уровне проходила в декабре 2019 года в Тюмени.

Игра начнется в 11:00 мск на открытом стадионе "Югра-Атлетикс" вместимостью 10 тыс. зрителей, на котором находятся футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки и секторы для занятия легкоатлетическими дисциплинами. На самом футбольном поле установлена хоккейная коробка для игры. Вход на матч будет свободным, ожидается 5 тыс. зрителей, которые должны расположиться на трибуне стадиона, находящейся ближе к катку. В пресс-службе ханты-мансийского филиала "Ростелекома" ТАСС сообщили, что на всей территории арены установлено 25 точек доступа в интернет, рассчитанных на одновременное подключение более 700 пользователей с неограниченным объемом входящего и исходящего трафика.

В пятницу команды провели тренировки на открытом льду. Первыми лед опробовали хоккеисты "Югры", которые вышли на раскатку после того, как прошел ледяной дождь. Это повлияло на качество льда. Вратарь "Югры" Владимир Сохатский подчеркнул, что лед напоминал по структуре поверхности наждачную бумагу.

"Двигаться было неудобно, но, я думаю, это дело времени, привыкнуть можно будет. Я думаю, лед никак не улучшить, потому что таковы погодные условия - снег со льдом. Если не будет завтра снега, то лед будет хороший", - сказал голкипер ТАСС.

Тренировка хозяев была непродолжительной, чтобы, как подчеркнул главный тренер команды Вадим Епанчинцев, избежать заболеваний. "Давно на открытом воздухе такие матчи не проводились. Думаю, что большой объем работы провели лига, округ и руководство клуба. Так что завтра придет достаточно болельщиков, для многих из которых в новинку на это посмотреть, потому что в Ханты-Мансийске собирались на улице посмотреть на хоккей с мячом, биатлон", - отметил он.

Усиление "Югры" и старый новый тренер АКМ

Чемпион ВХЛ 2021 года "Югра" занимает третье место в регулярном чемпионате, отставая от лидирующего тюменского "Рубина" на три очка. Летом в команду из "Амура" вернулся Вадим Епанчинцев, при котором ханты-мансийцы и выиграли в 2021 году как регулярный сезон, так и плей-офф. С середины октября "Югра" еще ни разу не оставалась в матчах ВХЛ без очков.

Одним из последних и громких приобретений клуба стало появление в команде победителя молодежного чемпионата мира 2011 года Максима Кицына, который потом так и не смог проявить себя в Континентальной хоккейной лиге и в течение четырех последних лет играл в другом клубе ВХЛ, новокузнецком "Металлурге". Во второй по рангу лиге отечественного хоккея Кицын дважды становился самым результативным ее игроком.

АКМ был создан в структуре тульской "Академии хоккея имени Б. П. Михайлова" и выступает в ВХЛ с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда, перед которой изначально ставили амбициозные задачи, не попала в плей-офф, но на второй год она дошла до четвертьфинала.

Перед нынешним сезоном АКМ возглавил Сергей Решетников, при котором клуб сейчас идет в пятерке лучших команд лиги, отставая от лидера на пять очков. В самом конце октября было объявлено об уходе Решетникова, однако 2 ноября внезапно стало известно, что специалист снова вернулся в тульский клуб.

О "Русской классике"

Впервые матч ВХЛ на открытом воздухе был сыграл 17 февраля 2012 года в Красноярске, где местный "Сокол" принимал ярославский "Локомотив", который год провел в этой лиге после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. Ярославцы выиграли тогда со счетом 3:2. Тот матч, сыгранный на футбольном Центральном стадионе, является лидером по посещаемости (16 100 зрителей) среди игр в рамках "Русской классики" в ВХЛ.

Ряд матчей "Русской классики" запомнились нестандартным подходом к ним в плане организации. В 2015 году на матч в Нижнем Тагиле на стадион "Спутник" был доставлен танк Т-34 - один из экспонатов музея бронетанковой техники "Уралвагонзавода".

В феврале 2016 года на стадионе "Химик" в Твери состоялись две игры на открытом воздухе. Помимо матча ВХЛ, в Твери сыграли ЦСКА и местная команда СКА МВО, куда вошли игравшие за ТХК и уроженцы города. Против армейцев выступили в том числе чемпионы мира Илья Ковальчук, Денис Кокарев и Алексей Терещенко, а гостей, за которых тогда выступал и Александр Радулов, усилил Сергей Федоров - нынешний главный тренер армейцев тогда был главным менеджером клуба.

Матч же между тверским ТХК и "Бураном", который прошел двумя днями ранее, обернулся скандалом. За 46 секунд до конца третьего периода при счете 1:1 воронежцы забросили шайбу, которая после длительных споров была отменена, после чего главный тренер команды Александр Титов принял решение увести игроков со льда. Потом "Буран" вернулся и забил в овертайме, причем оба гола оказались на счету Михаила Чурляева, который выиграл тогда уже третью свою "Русскую классику" - ранее он сделал это с "Ладой" (2014) и "Южным Уралом" (2015).

Игра 2014 года в Челябинске запомнилась 20-градусным морозом, из-за чего почти в каждой паузе приходилось заливать лед, который трескался. Один матч в рамках "Русской классики" прошел в Москве - в январе 2017 года рядом с ареной в Парке легенд на сооруженном открытом катке "Химик" обыграл балашихинское "Динамо". В последнем на данный момент матче "Русской классики", который прошел в декабре 2019 года, хоккеисты курганского "Зауралья" обыграли "Рубин".