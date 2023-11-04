Теннисист Рублев сыграет с Джоковичем в полуфинале "Мастерса" в Париже

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. У де Минаура был 13-й номер посева. В полуфинале Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1-й номер посева), который в четвертьфинале обыграл победителя прошлого розыгрыша турнира датчанина Хольгера Руне (6-й номер посева).

Рублеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

24-летний де Минаур занимает 13-ю позицию рейтинга ATP. На его счету семь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2020 году.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).