Фомин считает, что футболистам "Динамо" нужно работать над реализацией

Динамовцы имели много моментов в матче Кубка России с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" имели достаточно много моментов в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Пари Нижний Новгород", команде нужно работать над реализацией. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

2 ноября "Динамо" дома победило "Пари НН" со счетом 2:1 и вышло в плей-офф "пути РПЛ". Из-за повреждения Фомин пропустил две игры "Динамо" в РПЛ. В матче с "Пари НН" Фомин вышел на замену на 66-й минуте и отметился голевой передачей.

"В целом нормальные ощущения, чуть пропустил, сейчас чувствую себя хорошо, посмотрим, как дальше будет, - сказал Фомин. - Я еще не полностью готов, дня два-три с командой тренировался. Но вот так за счет выхода на замену положительные эмоции, поучаствовал в победном голе. Поэтому на этом нужно двигаться вперед".

"Нужно признать, что моменты были с двух сторон, у Нижнего тоже были моменты и подходы, такая хорошая игра получилась. Но, конечно, над реализацией нужно работать, нам в матче с "Пари НН" было чуть нужнее, где-то повезло, заслужили. Всех поздравляю с победой. У нас была хорошая, боевая группа, заняли второе место, выполнили задачу, вышли в плей-офф "пути РПЛ", участвуем дальше. Но так, конечно, хочется бороться и в кубке за самые высокие места, и в чемпионате", - добавил Фомин.