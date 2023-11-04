4 ноября, 07:54
КХЛ

КХЛ дисквалифицировала главного тренера СКА Романа Ротенберга на один матч

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Александр Щербак/ ТАСС
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Александр Щербак/ ТАСС

Тренер после матча с "Авангардом" раскритиковал судей, повторно нарушив регламент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

"По окончании матча СКА - "Авангард" главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ. В соответствии с этим на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация", - говорится в сообщении.

Следующий матч СКА проведет на выезде против подмосковного "Витязя". Встреча пройдет в субботу. 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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