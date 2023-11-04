Самовар за победу в "Классике". "Югра" выиграла дома в матче ВХЛ под открытым небом

Вратарь "Югры" Владимир Сохатский с самоваром, который был вручен команде за победу в матче "Русской классики"

Вратарь "Югры" Владимир Сохатский с самоваром, который был вручен команде за победу в матче "Русской классики"

Матч "Русской классики" впервые прошел в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" одержала победу в первом за четыре года матче "Русской классики" Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, взяв верх над тульским АКМ со счетом 3:0. В истории встреч "Русской классики" впервые хозяева победили в основное время.

Матч "Русской классики" впервые прошел в Ханты-Мансийске. Ранее такие игры проходили во второй части сезона в новом календарном году. Последние две такие встречи состоялись в декабре, впервые матч "Классики" был сыгран осенью. В столице Югры уже наступила зима, а в декабре-январе средняя температура воздуха составляет 20-25 градусов мороза. В праздничную же субботу хоккей прошел всего лишь при температуре минус 4 градуса.

Игра состоялась на стадионе "Югра-Атлетикс", который в бесснежное время года принимает в основном футбольные и легкоатлетические соревнования. В рамках "Классики" часть арены была отдана для болельщиков, для которых вход на игру был бесплатным. В частности они могли поиграть в мини-хоккей на снегу, купить местные сувениры, а также посмотреть концерт в честь Дня народного единства.

Развлечения для детей были организованы в подтрибунном помещении стадиона там же, где продавалась и атрибутика "Русской классики" и "Югры". Спросом пользовалось все, что касалось субботнего матча, к примеру, металлических значков, выпущенных к игре, уже не осталось до стартового вбрасывания.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Ледяной дождь за день до матча

Организаторы изо всех сил старались привести в качественное состояние лед, который в пятницу оставлял желать лучшего, в том числе по причине прошедшего ледяного дождя.

"Лед на открытом воздухе всегда отличается от крытого - он более жесткий. Организаторы сделали все, чтобы максимально качественно подготовить площадку, - сказал ТАСС до игры генеральный директор "Югры" Василий Филипенко. - Лед нормальный для игры под открытым небом. Сегодняшний матч - это возврат к истокам, когда много играли в хоккей на открытом воздухе. Плюс он придает импульс популяризации хоккея в России".

Туляки в нынешнем сезоне очень неплохо выступают в гостях - девять выездных побед помогли этой команде закрепиться в пятерке лучших клубов. Но в этот раз устоять против местного колорита и соперников из Ханты-Мансийска они не смогли, пропустив три безответные шайбы. Героем встречи можно было назвать Максима Кицына. Чемпион мира среди молодежных команд, 31-летний форвард дебютировал за "Югру", отыграв до этого четыре года за родной новокузнецкий "Металлург", в то время как такие партнеры по золотой команде, как Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко выступают в Национальной хоккейной лиге.

"Все обалденно, присутствует элемент какой-то первобытности, как в детстве. Это позитивная галочка, такие моменты запоминаются на всю жизнь, - сказал Кицын ТАСС. - В таком матче я участвую в первый раз, вообще кайфую, и здорово, что нам удалось победить. Игра на открытом воздухе совершенно другая: лед другой, шайба по-другому ходит".

Победителям был вручен самовар с золотым отливом, пускай этот приз больше ассоциируется с Тулой.