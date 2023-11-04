4 ноября, 16:12,
обновлено 4 ноября, 16:24
Чемпионат Европы по дзюдо

Таймазова стала серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо

В финале россиянка уступила француженке Мари Гаи

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходят во французском Монпелье.

В финальной схватке в весовой категории до 70 кг Таймазова уступила француженке Мари Гаи.

Таймазова принесла России первое серебро на турнире. Днем ранее Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, бронзовым призером в весовой категории до 48 кг стала Сабина Гилязова.

Таймазовой 24 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Также спортсменка один раз выигрывала серебро чемпионата мира, дважды - бронзу чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы завершится 5 ноября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Всего на соревнованиях выступают спортсмены из 46 стран. 

Теги:
Чемпионат Европы по дзюдо
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