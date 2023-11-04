Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" и одержало восьмую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 4 ноября. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 336 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (39-я минута), Бреннан Менелл (47) и Седрик Пакетт (60).

Гусев продлил серию с набранными очками до шести матчей, нападающий в них забросил две шайбы и сделал девять результативных передач. Форвард "Динамо" Максим Джиошвили провел 100-й матч в КХЛ. Вратарь московской команды Илья Коновалов отразил 34 броска и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

"Динамо" одержало восьмую победу подряд в регулярном чемпионате. Столичная команда занимает 1-е место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. Бело-голубые после 26 игр набрали 39 очков. "Локомотив" с 32 очками в 25 матчах располагается на 4-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 6 ноября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем". "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с хабаровским "Амуром".