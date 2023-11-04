Хоккеисты "Спартака" обыграли "Торпедо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 4:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 088 зрителей, этот матч стал для красно-белых самой посещаемой домашней игрой в сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Шэйн Принс (19-я минута), Александр Беляев (23), Максим Цыплаков (28) и Павел Порядин (60). У "Торпедо" отличились Владислав Фирстов (8), Василий Атанасов (25) и Алексей Кручинин (47).

Команды в текущем сезоне КХЛ встречались во второй раз. В матче, прошедшем 14 октября в Нижнем Новгороде, победу со счетом 4:2 одержали красно-белые.

"Спартак" набрал 38 очков в 27 матчах, у "Торпедо" 34 очка в 27 играх. В следующем матче "Спартак" 6 ноября примет петербургский СКА, "Торпедо" 8 ноября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".