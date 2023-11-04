4 ноября, 17:58
Футбол в России

"Зенит" обыграл "Балтику" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Петербургский клуб сместил с первого места "Краснодар"

КАЛИНИНГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77). На 66-й минуте в составе "Балтики" произошла замена вратаря. Вместо получившего повреждение Евгения Латышонка на поле вышел Максим Бориско.

"Зенит" благодаря победе набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, сместив с первого места "Краснодар". У "Краснодара" 28 очков, свой матч 14-го тура команда проведет 5 ноября против самарских "Крыльев Советов". В 15-м туре "Зенит" и "Краснодар" сыграют между собой в Санкт-Петербурге 11 ноября.

"Балтика" занимает 15-е место турнирной таблицы с 11 очками, в следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 12 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

2

"Краснодар"

13

8

4

1

28

21

8

13

3

"Крылья Советов"

13

6

4

3

22

27

18

9

4

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

5

ЦСКА

13

5

6

2

21

23

17

6

6

"Пари НН"

13

6

2

5

20

12

11

1

7

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

8

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

9

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

10

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

11

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

12

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

13

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация