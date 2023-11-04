"Зенит" обыграл "Балтику" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

КАЛИНИНГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".
Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77). На 66-й минуте в составе "Балтики" произошла замена вратаря. Вместо получившего повреждение Евгения Латышонка на поле вышел Максим Бориско.
"Зенит" благодаря победе набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, сместив с первого места "Краснодар". У "Краснодара" 28 очков, свой матч 14-го тура команда проведет 5 ноября против самарских "Крыльев Советов". В 15-м туре "Зенит" и "Краснодар" сыграют между собой в Санкт-Петербурге 11 ноября.
"Балтика" занимает 15-е место турнирной таблицы с 11 очками, в следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 12 ноября.
1
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
2
"Краснодар"
13
8
4
1
28
21
8
13
3
"Крылья Советов"
13
6
4
3
22
27
18
9
4
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
5
ЦСКА
13
5
6
2
21
23
17
6
6
"Пари НН"
13
6
2
5
20
12
11
1
7
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
8
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
9
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
10
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
11
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
12
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
13
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7