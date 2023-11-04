"Зенит" обыграл "Балтику" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Петербургский клуб сместил с первого места "Краснодар"

КАЛИНИНГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77). На 66-й минуте в составе "Балтики" произошла замена вратаря. Вместо получившего повреждение Евгения Латышонка на поле вышел Максим Бориско.

"Зенит" благодаря победе набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, сместив с первого места "Краснодар". У "Краснодара" 28 очков, свой матч 14-го тура команда проведет 5 ноября против самарских "Крыльев Советов". В 15-м туре "Зенит" и "Краснодар" сыграют между собой в Санкт-Петербурге 11 ноября.

"Балтика" занимает 15-е место турнирной таблицы с 11 очками, в следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 12 ноября.