IIHF обсудит участие сборной Израиля в турнирах на заседании совета в ноябре

По словам главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, в организации всегда ставят вопрос о безопасности соревнований, игроков, персонала и официальных лиц

ТАСС, 5 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос участия сборной Израиля в турнирах под эгидой организации на заседании совета, которое пройдет в конце ноября. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

"Мы уже отменили одно событие, связанное с чемпионатом мира, которое должно было пройти в Израиле в 2024 году. Обсудим участие сборной Израиля на наших турнирах в конце ноября на заседании совета. Как и всегда, мы ставим вопрос о безопасности наших соревнований, наших игроков, нашего персонала и официальных лиц", - сказал Тардиф.

Весной 2023 года сборная Израиля выступила в четвертом по силе дивизионе чемпионата мира по хоккею. Команда заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 3 очка в 5 турах. Всего принимало участие шесть сборных. Израильтяне избежали вылета в дивизион ниже благодаря дополнительным показателям. В мировом рейтинге IIHF израильская национальная команда занимает 33-е место.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.