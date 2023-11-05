"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вновь возглавил таблицу РПЛ

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за "Крылья Советов" в РПЛ.
"Крылья Советов" не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский "Спартак" (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.
"Краснодар" вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский "Зенит" на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.
"Крылья Советов" с 22 очками после 14 встреч занимают третье место. Самарская команда в заключительном туре первого круга чемпионата 11 ноября примет екатеринбургский "Урал".
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
"Крылья Советов"
14
6
4
4
22
28
20
8
4
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
5
ЦСКА
13
5
6
2
21
23
17
6
6
"Пари НН"
13
6
2
5
20
12
11
1
7
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
8
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
9
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
10
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
11
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
12
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
13
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7