"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за "Крылья Советов" в РПЛ.

"Крылья Советов" не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский "Спартак" (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.

"Краснодар" вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский "Зенит" на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.

"Крылья Советов" с 22 очками после 14 встреч занимают третье место. Самарская команда в заключительном туре первого круга чемпионата 11 ноября примет екатеринбургский "Урал".