5 ноября, 12:57
Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73), у проигравших отличился Владимир Писарский (85), для которого этот гол стал первым за "Крылья Советов" в РПЛ.

"Крылья Советов" не могут одержать победу с 1 октября, тогда самарцы разгромили московский "Спартак" (4:0). С тех пор подопечные Игоря Осинькина потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в разных турнирах.

"Краснодар" вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. После 14 сыгранных матчей в активе команды 31 очко, краснодарцы опережают идущий вторым петербургский "Зенит" на 2 очка. Лидеры чемпионата встретятся в следующем туре в Санкт-Петербурге, игра пройдет 11 ноября.

"Крылья Советов" с 22 очками после 14 встреч занимают третье место. Самарская команда в заключительном туре первого круга чемпионата 11 ноября примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

"Крылья Советов"

14

6

4

4

22

28

20

8

4

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

5

ЦСКА

13

5

6

2

21

23

17

6

6

"Пари НН"

13

6

2

5

20

12

11

1

7

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

8

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

9

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

10

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

11

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

12

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

13

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
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