Хоккеист Анисин исполнил песню "Дым сигарет с ментолом" после победы в матче ВХЛ

"Норильск" дома обыграл красноярский "Сокол" со счетом 4:3

НОРИЛЬСК, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеист "Норильска" Михаил Анисин устроил концерт после победы в матче чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против красноярского "Сокола". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После матча с принципиальным соперником, завершившимся победой норильчан со счетом 4:3, Анисин взял микрофон и исполнил несколько песен. Наибольший успех у зрителей вызвала композиция "Дым сигарет с ментолом" (в оригинале исполняет группа "Нэнси"). Болельщики включили фонарики на своих мобильных телефонах и подпевали хоккеисту.

Специальным гостем матча стал член Зала хоккейной славы в Торонто Павел Буре, который перед игрой произвел символическое вбрасывание. Буре в раздевалке поздравил команду и вручил переходящий символ - раритетную горняцкую каску - лучшему игроку "Норильска" по итогам матча вратарю Матвею Ботову.

Анисину 35 лет. В 2012 году в составе московского "Динамо" он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим снайпером турнира.