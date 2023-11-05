ЦСКА обыграл "Пари НН" в матче РПЛ, дважды отыгравшись по ходу встречи

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 дома обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (37-я минута), Антон Заболотный (71) и Виктор Давила (73). У проигравших отличились Дмитрий Стоцкий (33) и Виктор Александров (40).
ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (три победы, шесть ничьих). "Пари НН" с 20 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре ЦСКА 11 ноября на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Пари НН" 12 ноября примет калининградскую "Балтику".
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
ЦСКА
14
6
6
2
24
26
19
7
4
"Крылья Советов"
14
6
4
4
22
28
20
8
5
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
6
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
7
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
8
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
9
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
10
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
11
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
12
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
13
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7