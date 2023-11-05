ЦСКА обыграл "Пари НН" в матче РПЛ, дважды отыгравшись по ходу встречи

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 дома обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (37-я минута), Антон Заболотный (71) и Виктор Давила (73). У проигравших отличились Дмитрий Стоцкий (33) и Виктор Александров (40).

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (три победы, шесть ничьих). "Пари НН" с 20 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре ЦСКА 11 ноября на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Пари НН" 12 ноября примет калининградскую "Балтику".