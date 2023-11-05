5 ноября, 15:27
Футбол в России

ЦСКА обыграл "Пари НН" в матче РПЛ, дважды отыгравшись по ходу встречи

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 дома обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (37-я минута), Антон Заболотный (71) и Виктор Давила (73). У проигравших отличились Дмитрий Стоцкий (33) и Виктор Александров (40).

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (три победы, шесть ничьих). "Пари НН" с 20 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре ЦСКА 11 ноября на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Пари НН" 12 ноября примет калининградскую "Балтику".

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1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

ЦСКА

14

6

6

2

24

26

19

7

4

"Крылья Советов"

14

6

4

4

22

28

20

8

5

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

6

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

7

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

8

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

9

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

10

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

11

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

12

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

13

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
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