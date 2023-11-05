5 ноября, 16:28
Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Каниковский завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

В поединке за бронзу россиянин победил швейцарца Даниэля Айха

ТАСС, 5 ноября. Российский дзюдоист Матвей Каниковский победил швейцарца Даниэля Айха в поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг. Турнир проходит во французском Монпелье.

Позднее в воскресенье еще один представитель России Валерий Ендовицкий также проведет поединок за бронзовую награду в весе свыше 100 кг.

Каниковскому 21 год, он является чемпионом России 2022 года. Также спортсмен дважды побеждал на этапах Большого шлема (2022, 2023).

Чемпионат Европы в Монпелье завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. 

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Летние олимпийские виды спорта
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