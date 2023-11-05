5 ноября, 19:13
Футбол в России

Футболист Джикия сообщил, что не сыграет за сборную России в ноябре

Георгий Джикия (справа). Сергей Бобылев/ ТАСС
Георгий Джикия (справа)
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Защитник пропустил четыре матча "Спартака" во всех турнирах из-за травмы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия не примет участия в ноябрьском сборе российской национальной команды. Об этом Джикия сообщил журналистам.

Джикия последний раз выходил на поле 16 октября в товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2). Защитник пропустил четыре матча "Спартака" во всех турнирах из-за травмы.

"В ноябрьском сборе я точно не приму участия, - сказал Джикия. - Самочувствие получше, скоро буду в строю. На днях сделаем осмотр, врачи примут решение, выхожу в общую группу или нет. Был перелом ребра, уже прошло больше двух недель".

20 ноября в Волгограде сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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