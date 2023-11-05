Футболист Головин заявил, что не считает себя однозначным лидером "Монако"

В воскресенье российский полузащитник отметился голом и результативной передачей в игре чемпионата Франции с "Брестом"

ТАСС, 5 ноября. Российский футболист "Монако" Александр Головин заявил, что не считает себя однозначным лидером команды в текущем сезоне. Об этом Головин рассказал "Спорт-Экспрессу".

Головин отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (2:0). В 10 матчах турнира российский полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

"Не стал бы говорить так однозначно, - ответил Головин на вопрос о том, считает ли он себя лидером "Монако". - Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт. Но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой".

"Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Прежде всего доволен тем, что выиграли, но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках", - добавил российский футболист.

"Монако" набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре монегаски 11 ноября на выезде сыграют с "Гавром", за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.