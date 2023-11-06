Пегула и Свёнтек сыграют в финале Итогового турнира WTA

В полуфиналах американка обыграла соотечественницу Коко Гауфф, а представительница Польши - белоруску Арину Соболенко

ТАСС, 6 ноября. Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинальном матче Итогового турнира Женской ассоциации тенниса (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Польши. В финале турнира она сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в полуфинале обыграла соотечественницу Коко Гауфф.

Свёнтек 22 года, она является второй ракеткой мира. В апреле 2022 года польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, она занимала первую строчку в течение 75 недель. Свёнтек выиграла 16 титулов WTA, 5 из которых - в текущем сезоне. Полька четыре раза становилась чемпионом турниров Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022).

25-летняя Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA. Она является победительницей 13 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом Соболенко на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Спортсменка дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат США, а в 2021-м - Открытый чемпионат Австралии.

Итоговый турнир WTA проходит на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В турнире принимают участие восемь спортсменок, которые набрали наибольшее количество очков в нынешнем сезоне. В 2022 году победительницей соревнований стала француженка Каролин Гарсия.