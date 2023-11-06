Чесноков считает, что в финале Итогового турнира WTA в парном разряде нет фавориток

В решающем матче россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют против американки Николь Мелихар-Мартинес и австралийки Эллен Перес

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд и американка Николь Мелихар-Мартинес вместе с австралийкой Эллен Перес имеют равные шансы на победу в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В полуфинале Звонарева и Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс.

"Я посмотрел вчера полуфинал, это был удивительный матч, особенно чемпионский тай-брейк. Зигемунд наводила суету у сетки, а их соперницы поймал мандраж и не могли перебить, сделали просто массу ошибок. Очень здорово, что они вышли в финал, я могу за них только порадоваться. Мне кажется, в финале не будет у кого-то явного преимущества, обе пары могут выиграть, но, безусловно, я буду болеть за Звонареву и Зигемунд", - сказал Чесноков.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Мертенс.