Ходыкин рассказал, что не надеялся на пьедестал на дебютном турнире с Собининой

Пара заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске

ТАСС, 6 ноября. Попадание на пьедестал этапа Гран-при России в Красноярске было бы неожиданным результатом для спортивной пары Дениса Ходыкина и Таисии Собининой. Об этом Ходыкин рассказал "Спорт-Экспрессу".

По сумме двух программ Собинина и Ходыкин набрали 188,72 балла, пара заняла четвертое место. Победителями турнира стали чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Не рассчитывали [на пьедестал]. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал. К тому же мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет", - сказал Ходыкин.

"Это был для нас первый полноценный турнир, так что сложно пока о чем-то конкретном говорить. Я немного выпал из понимания того, как начинает пара, и сейчас полностью доверяю тренерскому штабу. Понимаю, над чем нам нужно работать, и что работать нужно много. Тем не менее что-то похожее на парное катание мы уже сейчас демонстрируем, что радует", - добавил он.

Ходыкину 23 года, ранее с сезона-2017/18 он катался в паре с Дарьей Павлюченко. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов России (2020, 2021).