"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Дмитрий Воробьев (72-я минута). У гостей отличился Максим Осипенко (85). На 33-й минуте Осипенко не реализовал пенальти.

"Оренбург" не одерживал побед в лиге с 30 сентября, тогда подопечные Давида Деограсии дома выиграли у петербургского "Зенита" (3:1). 4 октября "Оренбург" в гостях обыграл "Сочи" (2:1) в Фонбет - Кубке России. С тех пор на счету команды две ничьих и три поражения в разных турнирах. "Ростов" провел четвертый матч подряд без поражений, до этого южане одержали три домашние победы, одна из которых была достигнута в кубке страны.

"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 13 очков в 14 встречах. "Ростов" идет на 10-й строчке с 17 очками после 14 матчей. В следующем туре "Оренбург" 12 ноября в Москве встретится с "Динамо", "Ростов" в тот же день на выезде сыграет против столичного "Спартака".