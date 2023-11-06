6 ноября, 12:58
Футбол в России

"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Дмитрий Воробьев (72-я минута). У гостей отличился Максим Осипенко (85). На 33-й минуте Осипенко не реализовал пенальти.

"Оренбург" не одерживал побед в лиге с 30 сентября, тогда подопечные Давида Деограсии дома выиграли у петербургского "Зенита" (3:1). 4 октября "Оренбург" в гостях обыграл "Сочи" (2:1) в Фонбет - Кубке России. С тех пор на счету команды две ничьих и три поражения в разных турнирах. "Ростов" провел четвертый матч подряд без поражений, до этого южане одержали три домашние победы, одна из которых была достигнута в кубке страны.

"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 13 очков в 14 встречах. "Ростов" идет на 10-й строчке с 17 очками после 14 матчей. В следующем туре "Оренбург" 12 ноября в Москве встретится с "Динамо", "Ростов" в тот же день на выезде сыграет против столичного "Спартака".

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1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

ЦСКА

14

6

6

2

24

26

19

7

4

"Крылья Советов"

14

6

4

4

22

28

20

8

5

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

6

"Локомотив"

14

5

6

3

21

19

18

1

7

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

10

"Ростов"

14

4

5

5

17

22

25

-3

11

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

12

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

13

"Оренбург"

14

3

4

7

13

16

22

-6

14

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
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