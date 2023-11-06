"Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Забитым мячом в составе хозяев отметился Дмитрий Воробьев (72-я минута). У гостей отличился Максим Осипенко (85). На 33-й минуте Осипенко не реализовал пенальти.
"Оренбург" не одерживал побед в лиге с 30 сентября, тогда подопечные Давида Деограсии дома выиграли у петербургского "Зенита" (3:1). 4 октября "Оренбург" в гостях обыграл "Сочи" (2:1) в Фонбет - Кубке России. С тех пор на счету команды две ничьих и три поражения в разных турнирах. "Ростов" провел четвертый матч подряд без поражений, до этого южане одержали три домашние победы, одна из которых была достигнута в кубке страны.
"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 13 очков в 14 встречах. "Ростов" идет на 10-й строчке с 17 очками после 14 матчей. В следующем туре "Оренбург" 12 ноября в Москве встретится с "Динамо", "Ростов" в тот же день на выезде сыграет против столичного "Спартака".
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
ЦСКА
14
6
6
2
24
26
19
7
4
"Крылья Советов"
14
6
4
4
22
28
20
8
5
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
6
"Локомотив"
14
5
6
3
21
19
18
1
7
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
10
"Ростов"
14
4
5
5
17
22
25
-3
11
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
12
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
13
"Оренбург"
14
3
4
7
13
16
22
-6
14
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7